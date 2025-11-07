Ещё
Брюс Уиллис
Актера Брюса Уиллиса заметили на пляже вместе с его опекуном
07.11.2025
«Часть человека, которого я любила, уходила»:
жена Уиллиса назвала первый признак деменции актера
30.10.2025
«Они очень скучают по отцу»: жена Брюса Уиллиса рассказала, как их дети переживают болезнь актера
14.10.2025
«Каким же несчастным ребенком я была»: дочь Брюса Уиллиса рассказала о тяжелом детстве из-за отца
09.10.2025
«Настоящая святая»: супруга Брюса Уиллиса может оказаться на грани эмоционального выгорания
29.09.2025
Семья Брюса Уиллиса готовится бороться за наследство в 250 миллионов долларов
27.09.2025
Дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с актером, страдающим деменцией
19.09.2025
«Это потрясающий подарок»: жена Брюса Уиллиса впервые раскрыла, почему отселила тяжелобольного актера
15.09.2025
«Он был уже не тем человеком»: Эмма Хеминг хотела развестись с Брюсом Уиллисом
11.09.2025
Озвучено душераздирающее желание тяжелобольного Брюса Уиллиса
05.09.2025
«Превращается в другого человека»: Деми Мур высказалась о страдающем деменцией Брюсе Уиллисе
03.09.2025
«Состояние стремительно ухудшается»: Брюс Уиллис перестал узнавать близких людей
03.09.2025
Стал бояться шума: почему жена тяжелобольного Брюса Уиллиса выселила его из дома
01.09.2025
«Сделайте одолжение и не читайте»: жена Брюса Уиллиса отреагировала на слухи об ухудшении его состояния
27.07.2025
«Забывает даже близких и свою личность»: что ждет больного деменцией Брюса Уиллиса
26.07.2025
Актер Брюс Уиллис вышел на связь после новостей о резком ухудшении его состояния
24.07.2025
Не может говорить и прикован к постели: что происходит со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом
22.07.2025
Дочери Брюса Уиллиса пришлось оправдываться перед публикой за фотографии со страдающим деменцией отцом
25.06.2025
«Мне повезло, что ты мой папа»: дочь Брюса Уиллиса оставила ему трогательное послание в День отца
17.06.2025
Актриса Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями
20.03.2025
