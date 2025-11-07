Брюс Уиллис

Стал бояться шума: почему жена тяжелобольного Брюса Уиллиса выселила его из дома
01.09.2025
«Сделайте одолжение и не читайте»: жена Брюса Уиллиса отреагировала на слухи об ухудшении его состояния
27.07.2025
«Забывает даже близких и свою личность»: что ждет больного деменцией Брюса Уиллиса
26.07.2025
Актер Брюс Уиллис вышел на связь после новостей о резком ухудшении его состояния
24.07.2025
Не может говорить и прикован к постели: что происходит со страдающим деменцией Брюсом Уиллисом
22.07.2025
Дочери Брюса Уиллиса пришлось оправдываться перед публикой за фотографии со страдающим деменцией отцом
25.06.2025
«Мне повезло, что ты мой папа»: дочь Брюса Уиллиса оставила ему трогательное послание в День отца
17.06.2025
Актриса Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом и дочерями
20.03.2025
Первая
1
Последняя