Брэдли Купер

Обнимались и наслаждались отдыхом: Джиджи Хадид появилась на яхте Брэдли Купера
04.09.2024
Джиджи Хадид и Брэдли Купера «поймали» за страстными поцелуями в Италии
02.09.2024
Джиджи Хадид впервые «поймали» вместе с дочерью Брэдли Купера и Ирины Шейк
30.08.2024
Джиджи Хадид выйдет замуж за бывшего возлюбленного Ирины Шейк
19.08.2024
СМИ выяснили, зачем Брэдли Купер обратился к близким Джиджи Хадид
25.07.2024
Роман актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид перерос в «полноценные отношения»
04.07.2024
Актер Брэдли Купер готовится объявить о помолвке с моделью Джиджи Хадид
27.04.2024
Джиджи Хадид слилась в поцелуе с Брэдли Купером у всех на глазах
16.03.2024
