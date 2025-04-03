Ещё
Брэдли Купер
Брэдли Купер порвал отношения с Ди Каприо из-за Джиджи Хадид
03.04.2025
«Это особенное чувство»:
Джиджи Хадид впервые рассказала об отношениях с Брэдли Купером
12.03.2025
Хочет видеть в первом ряду: Леди Гага позвала Брэдли Купера на свадьбу после скандала с фиктивным романом
18.02.2025
«Ужасный парик»: фанаты высмеяли Брэдли Купера за прическу на матче с дочерью
27.01.2025
Брэдли Купер впервые за долгое время появился на публике с Джиджи Хадид
21.01.2025
Джиджи Хадид и Брэдли Купер не планируют в ближайшее время свадьбу
19.01.2025
Джиджи Хадид рассказала о совместном воспитании дочери с Зейном Маликом
20.12.2024
Брэдли Купера «поймали» на ужине с Джиджи Хадид и ее отцом
09.12.2024
Брэдли Купера раскритиковали из-за наряда для дочери от Ирины Шейк
18.10.2024
«Она хочет большего»: инсайдер заявил, что Брэдли Купер не торопится создавать семью с Джиджи Хадид
28.09.2024
Окружение Джиджи Хадид переживает, что Брэдли Купер скоро разобьет ей сердце
20.09.2024
Брэдли Купер вышел в свет с дочерью от Ирины Шейк
12.09.2024
Обнимались и наслаждались отдыхом: Джиджи Хадид появилась на яхте Брэдли Купера
04.09.2024
Джиджи Хадид и Брэдли Купера «поймали» за страстными поцелуями в Италии
02.09.2024
Джиджи Хадид впервые «поймали» вместе с дочерью Брэдли Купера и Ирины Шейк
30.08.2024
Джиджи Хадид выйдет замуж за бывшего возлюбленного Ирины Шейк
19.08.2024
СМИ выяснили, зачем Брэдли Купер обратился к близким Джиджи Хадид
25.07.2024
Роман актера Брэдли Купера и модели Джиджи Хадид перерос в «полноценные отношения»
04.07.2024
Актер Брэдли Купер готовится объявить о помолвке с моделью Джиджи Хадид
27.04.2024
Джиджи Хадид слилась в поцелуе с Брэдли Купером у всех на глазах
16.03.2024
