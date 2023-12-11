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«Уже со счету сбился»: звезда «Кривого зеркала» назвал главные плюсы холостяцкой жизни
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Все вскрылось через три дня после смерти Шукшина: Лидия Федосеева годами изменяла мужу
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Ждет крепкий брак: таролог рассказала о благоприятных датах свадьбы в 2024 году
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Приняла удар на себя: на что пошла Людмила Поргина во имя любви
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«Ситуация омерзительная»: за что публика презирает сына Василия Ланового
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