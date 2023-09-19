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Новости
19.09.2023, 14:00
Услышала желудок изнутри: американка съела наушник, но он работал даже в животе
Новости
12.09.2023, 19:00
Перепутала с витаминами: женщина случайно проглотила наушник и запила его водой
Новости
12.09.2023, 07:00
Лада Дэнс рассказала Андрею Малахову настоящую правду о ДТП
Новости
08.09.2023, 09:00
Врачи спасали ребенка от последствий ветрянки с помощью аппарата ИВЛ
Новости
19.08.2023, 17:00
Деньги не пахнут: Андрей Малахов заставил искалеченную Ладу Дэнс сниматься в шоу
Новости
18.08.2023, 03:00
Угрожают убийством: измученную Ладу Дэнс экстренно везут в закрытую больницу
Новости
12.08.2023, 12:00
Женщина приготовила мужу ужин из бледных поганок и едва не осталась вдовой
Новости
12.08.2023, 00:00
Хотел скоротать вечер: мужчина засунул бутылку газировки в анус и не смог ее достать
Новости
06.08.2023, 14:00
Экстренно госпитализированы: выдра напала на трех женщин