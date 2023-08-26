Болезнь

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Печальная правда: тяжелобольного Плужникова вернули в шоу «Голос» не просто так
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Названа болезнь, при которой увеличивается нос
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Покинула Москву из-за неизвестной болезни: что происходит с дочерью Леонида Якубовича
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Не хочет есть: Дана Борисова раскрыла диагноз матери, которая весит меньше 50 килограммов
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Общие гены: как расстройство кишечника влияет на риск депрессии
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Используете неправильно: как нужно заниматься сексом в презервативе, чтобы не заразиться инфекциями
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Отеки ног летом могут указывать на неизлечимую болезнь: в зоне риска люди после 40
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Открытие ученых: победить комаров можно, отключив им слух
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Все написано на лице: какие тревожные признаки указывают на скорую смерть
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Не 10 тысяч: сколько шагов нужно проходить в день для снижения риска смерти
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Еле стоит на ногах: истощенную Аллу Пугачеву подозревают в тяжелой болезни
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Пальцы увеличились, а предплечья опухли: у мужчины обнаружили неизвестную инфекцию после укуса кошки
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Врачи бессильны: страдающей редкой болезнью Селин Дион не помогают лекарства
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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