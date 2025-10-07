Бен Аффлек

62-летний Том Круз вышел на прогулку с 36-летней Аной де Армас в Лондоне
Певица Дженнифер Лопес решила отправиться на гастроли ради мести Бену Аффлеку
«На мели»: Бен Аффлек отказался делать дорогостоящий подарок сыну
Бойфренд Дженнифер Гарнер захотел отомстить ей за связь с Беном Аффлеком
Дженнифер Лопес заподозрили в отношениях с актером из «Служебного романа»
«Это его разозлит»: Дженнифер Лопес отправится на свидание после воссоединения Бена Аффлека с бывшей женой
Бен Аффлек захотел снять в новом фильме бывшую жену
Стала известна реакция Дженнифер Лопес на общение ее экс-мужа Аффлека с бывшей женой
