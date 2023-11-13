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Астрология
Новости
13.11.2023, 13:30
Делать в России ей нечего: астролог рассказала, что ждет Пугачеву по возвращению на родину
Новости
08.11.2023, 11:00
Что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака до Нового года
Новости
05.11.2023, 18:00
Проверьте себя: эти три знака зодиака разбогатеют в ноябре 2023-го
Новости
01.11.2023, 15:30
Что может рассказать о человеке дата рождения
Новости
30.10.2023, 20:30
Обогатится без усилий: этот знак зодиака притянет деньги как магнит в ноябре
Новости
30.10.2023, 02:00
Ноябрь станет для них роковым: эти два знака зодиака рискуют попасть на больничную койку
Новости
28.10.2023, 22:00
Астролог назвала знаки зодиака, которые ненавидят друг друга
Новости
22.10.2023, 15:00
Астролог Глоба раскрыл знаки зодиака, чье счастье придет с 22 октября
Новости
11.10.2023, 06:00
Ответил таролог: влияет ли дата рождения на продолжительность жизни
Новости
15.09.2023, 02:45
Новолуние 15 сентября отразится на материальной жизни каждого знака Зодиака: к чему готовиться