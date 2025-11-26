Ани Лорак

«Угрожает, что уедет в Киев к отцу»: у Ани Лорак начались серьезные проблемы с 14-летней дочерью
01.09.2025
«Переходный возраст чувствуется во всей красе»: Ани Лорак рассказала о проблемах с дочерью-подростком
28.08.2025
Певицу Ани Лорак после внезапной смены имиджа не узнали поклонники
23.08.2025
Ани Лорак рассказала о браке с испанцем Исааком Виджраку
22.08.2025
Перестала плакать из-за любви: Ани Лорак удивила внешним видом в Казани
21.08.2025
«Конечно, это позор»: новый концерт Ани Лорак может пройти при полупустом зале
31.07.2025
Не только генетика: в чем секрет красоты и молодости 46-летней Ани Лорак
31.07.2025
Прохор Шаляпин раскрыл судьбу Ани Лорак в случае развода с мужем
29.07.2025
