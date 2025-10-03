Ещё
Анастасия Волочкова
«Она специально была изготовлена под все мои пожелания»:
Анастасия Волочкова назвала свой любимый автомобиль
«Он затаил обиду»:
Александр Серов был безответно влюблен в Анастасию Волочкову
«Она задрала ногу на стол»: Александр Серов вспомнил о встрече с Волочковой 20 лет назад
Дмитрия Диброва застали в обнимку с Волочковой после новостей о разводе
«Анисина поставила условие»: жена запретила Джигурде мириться с Волочковой
«Нашла свой рехаб»: Анастасия Волочкова раскрыла подробности лечения
«Столько, сколько нужно»: Анастасия Волочкова назвала цену за мероприятие с ее участием
«Не такая важная повестка»: мачеха Ариадны Волочковой высказалась о блокировке балерины
«Для продления моей творческой карьеры»: Анастасия Волочкова отправилась в рехаб
«Замечательная у меня Ариадна»: разругавшаяся с дочерью Волочкова обратилась к ней в день рождения
«Начала влиять на нее, манипулировать»: Волочкова назвала свою мать виновной в ссоре с дочерью
«Меня обожают»: Анастасия Волочкова высказалась о личной жизни
«У Ариадны своя жизнь»: Волочкова призналась, что после громкого заявления дочь с ней не связывалась
«Я всех послала»: Волочкова заявила, что мать и дочь ее заблокировали
«Каждый день кто-то делает предложение»: Шаляпин заговорил о возможном романе с Волочковой
«Он решает?»: Волочкова отреагировала на совет Прохора Шаляпина выбрать мужчину постарше
«У меня не было денег»: Волочкова продала квартиру в Астрахани ради своего шоу
«Предают свои же люди»: венчание дочери Волочковой оказалось тайным только для самой балерины
«Он на дне»: Анастасия Волочкова заявила, что Александр Серов завидует ее дебюту на футбольном поле
«Какого они положили глаз на его жилье? Они не имеют права»: Анастасия Волочкова возмутилась наглостью матери
