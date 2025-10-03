Анастасия Волочкова

«У Ариадны своя жизнь»: Волочкова призналась, что после громкого заявления дочь с ней не связывалась
«Я всех послала»: Волочкова заявила, что мать и дочь ее заблокировали
«Каждый день кто-то делает предложение»: Шаляпин заговорил о возможном романе с Волочковой
«Он решает?»: Волочкова отреагировала на совет Прохора Шаляпина выбрать мужчину постарше
«У меня не было денег»: Волочкова продала квартиру в Астрахани ради своего шоу
«Предают свои же люди»: венчание дочери Волочковой оказалось тайным только для самой балерины
«Он на дне»: Анастасия Волочкова заявила, что Александр Серов завидует ее дебюту на футбольном поле
«Какого они положили глаз на его жилье? Они не имеют права»: Анастасия Волочкова возмутилась наглостью матери
