Анастасия Костенко
«Деньги на ветер»:
супруга Дмитрия Тарасова освоила новую профессию, отучившись в медуниверситете
20.11.2025
«Ежедневная рутина»:
Анастасия Костенко стремительно лысеет
17.11.2025
Анастасия Костенко оправдалась перед Дмитрием Тарасовым за съемку в пиджаке
14.11.2025
«Записал меня в салон»: жена Дмитрия Тарасова назвала его лучшим мужем и отцом
05.11.2025
«Женщина женщине враг»: Анастасию Костенко обвинили в болезни младшего сына
03.11.2025
Даже не просыпался, когда брали кровь: сына Тарасова и Костенко госпитализировали с сильным обезвоживанием
02.11.2025
Дмитрий Тарасов публично унизил жену Анастасию Костенко, родившую ему четверых детей
29.10.2025
«Любовь превращается в контроль»: психолог рассказал, из-за чего Костенко и Тарасов могут расстаться
28.10.2025
«Еле живу»: жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на осеннюю хандру
25.10.2025
«Я против паролей»: Анастасия Костенко призналась, что проверяет телефон мужа Дмитрия Тарасова
22.10.2025
«Одета в дешевые вещи и с грязной головой»: Анастасию Костенко высмеяли за неухоженный вид
18.10.2025
Модель Костенко снялась в розовом костюме спустя месяц после повторной пластики
16.10.2025
«Не является преступником»: Анастасия Костенко встала на защиту победительницы конкурса «Мисс Россия — 2025»
11.10.2025
«Каша!»: Тарасов сорвался на Костенко, которая едва не разбила его подарок
02.10.2025
«До сих пор Сочи вспоминают»: Анастасия Костенко заявила, что не способна простить измену
20.09.2025
Вынуждена ходить в салон: Костенко не может сама помыть голову после повторной пластики груди
14.09.2025
«Вас поэтому в Москве и не любят»: Анастасия Костенко подверглась травле после повторной пластики груди
13.09.2025
«Я начудила»: Анастасия Костенко объяснила, почему вновь решилась на пластику груди
11.09.2025
Анастасия Костенко рассказала, что стала тетей
08.09.2025
Анастасия Костенко рассказала о восстановлении после родов
06.09.2025
