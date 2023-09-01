Алла Пугачева

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Что ждет Пугачеву после возращения в Россию ради концерта
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Неизлечимо больной Никита Пресняков совсем отощал: что происходит с внуком Пугачевой
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От нее «ничего не осталось»: немощную Пугачеву списали со счетов
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«Это моя ошибка»: Пригожин пожалел, что не послал Пугачеву за подлый поступок в адрес Валерии
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Редакция

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