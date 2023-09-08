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Алкоголь
Новости
08.09.2023, 18:00
Как снизить вред от водки во время застолья
Новости
02.09.2023, 18:00
Тихий убийца: этот напиток медленно разрушает мозг
Новости
31.08.2023, 15:00
Лечился от алкоголизма в секте: дочь Эдуарда Успенского рассказала о жестокости отца
Новости
31.08.2023, 09:00
Попробовал в четвертом классе: стало известно о пагубной привычке Льва Лещенко
Новости
25.08.2023, 17:00
«Столько соблазнов»: отказавшаяся от алкоголя Анна Седокова снова потянулась к бутылке
Новости
16.08.2023, 05:00
Этот яд есть в каждом доме: от чего умерли отец и сын, чьи мумии нашли в Екатеринбурге
Новости
10.08.2023, 21:00
Психиатр объяснил, что происходит с людьми после отказа от алкоголя, на примере Анны Седоковой
Новости
09.08.2023, 23:00
Если выпьет за час: названа смертельная для человека доза водки
Новости
06.08.2023, 20:00
Даже один бокал в день: употребление вина может грозить раком
Новости
06.08.2023, 08:00
Врач предупредила об изменениях лица при употреблении спиртного