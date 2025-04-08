Ещё
Александра Захарова
Лиепа, Рождественская и Захарова на одной сцене:
премьера НЕспектакля «Династии»
В «Ленкоме» раскрыли, к каким ролям Дмитрий Певцов вернется после скандала в театре
«Заканчиваем дрязги»: худрук «Ленкома» раскрыл, когда Певцов и Захарова вернутся на сцену театра
«Стараемся закончить с конфликтами»: директор «Ленкома» заявил о возвращении Александры Захаровой в театр
«А где совесть?»: вдова Караченцова возмущена увольнением Захаровой и Певцова из «Ленкома»
«Это наговор»: Марк Варшавер ответил на слова Захаровой об ее увольнении из театра
Александре Захаровой не смогли найти место в зале на сборе «Ленкома»
«Я бы дал бразды правления „Ленкомом“ Саше»: Садальский заступился за лишенную спектаклей Захарову
«Как она еще выдерживает, бедная»: Поргина рассказала об издевательствах Варшавера над дочерью Захарова
61-летнюю актрису Александру Захарову подозревают в романе с бизнесменом, который младше нее на 10 лет
«Будешь танцевать со сломанным пальцем»: актриса Захарова рассказала, как работала с отцом в кино
Не постановка Марка Захарова: Александра Захарова прокомментировала отмену спектакля в Израиле
Марк Варшавер отказывается мириться с Александрой Захаровой и не считает ее великой актрисой
Свыше 100 тысяч, надбавки и авторские: сколько получает «уволенная» из «Ленкома» Александра Захарова
Варшавер откровенно рассказал о ситуации в «Ленкоме» и отношении к дочери Захарова
Скандал в «Ленкоме»: актеры ополчились против дочери Марка Захарова
