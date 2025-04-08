Александра Захарова

Марк Варшавер отказывается мириться с Александрой Захаровой и не считает ее великой актрисой
Свыше 100 тысяч, надбавки и авторские: сколько получает «уволенная» из «Ленкома» Александра Захарова
Варшавер откровенно рассказал о ситуации в «Ленкоме» и отношении к дочери Захарова
Скандал в «Ленкоме»: актеры ополчились против дочери Марка Захарова
Первая
1
Последняя