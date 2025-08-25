Александр Рогов

Ведущий «Модного приговора» купил сумку в виде пачки чипсов за 170 тыс. рублей
24.05.2024
Александр Рогов и Лилия Рах: «Модный приговор» возвращается с двумя судьями
15.04.2024
Пачка чипсов: стилиста Рогова раскритиковали за необычную сумку
09.02.2024
«Критика Фомина может найти отклик у зрителей»: разбор стиля Александра Рогова
30.01.2024
«Мне даже стыдно»: Фомин публично извинился перед Роговым, которого назвал «обрюзгшей теткой»
24.01.2024
Рогов отреагировал на слова Мити Фомина про «обрюзгшую тетку»
22.01.2024
«Располневшая тетка средних лет»: Митя Фомин оскорбил стилиста Рогова
21.01.2024
Стилист Рогов прокомментировал назначение на роль ведущего «Модного приговора»
16.01.2024
