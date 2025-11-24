Ещё
Александр Петров
«Кочуют из проекта в проект»:
актер Дмитрий Осипов об успехе Юры Борисова и Александра Петрова
24.11.2025
Хуже Козловского только Петров:
Отар Кушанашвили раскритиковал современных актеров
16.11.2025
«Извините, это и моя заслуга»: Олег Меньшиков о популярности Саши Петрова, Кристины Асмус и других артистов
08.11.2025
«Сложно использовать слово „был“»: Александр Петров трогательно обратился к покойному актеру Попову
29.10.2025
«Сосредоточился на других вещах»: Петров признался, что рождение ребенка изменило его взгляды на жизнь
26.10.2025
«Может, кто-то еще?»: актер Александр Петров отказался отвечать на вопрос про семью
23.10.2025
«Я был удивлен»: Александр Петров рассказал про Инстасамку и ее мужа
22.10.2025
«Хочу, чтобы ты всегда улыбалась»: актер Александр Петров обратился к супруге по особому случаю
11.09.2025
Жена Александра Петрова снялась с сумкой за 360 тыс. рублей на пляже в Италии
13.08.2025
«Оба молодцы»: Калашникова о дружбе с Петровым и его экс-возлюбленной Милославской
31.07.2025
Яхта, поцелуи и озеро Комо: как отдыхают Петров с женой, оставив ребенка дома
24.07.2025
Александр Петров с женой Викторией оставили трехмесячного сына и улетели в романтическое путешествие
18.07.2025
Жена актера Александра Петрова отпраздновала 24-летие с мужем и матерью
04.07.2025
Поблагодарил за семью и за сына: Александр Петров трепетно поздравил жену с днем рождения
29.06.2025
«Самое дорогое»: жена Александра Петрова поделилась редкими кадрами с сыном
18.06.2025
Молодая жена Александра Петрова поделилась первыми кадрами с крещения сына
12.06.2025
Жена Александра Петрова Виктория не скрыла лицо сына Федора на новом фото в Сети
23.05.2025
Актер Александр Петров вышел в свет с женой впервые после рождения сына в апреле
13.05.2025
Удивила поклонников: жена Саши Петрова похвасталась фигурой спустя две недели после родов
20.04.2025
«Первая вылазка»: недавно родившая жена Саши Петрова раскрыла, как отдыхает от материнских хлопот
19.04.2025
